Украина приостановила железнодорожный транзит белорусского калия. У Минска не осталось вариантов?

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Richard Hagues

Украинская железная дорога сообщила о прекращении с 16 февраля на неопределенный срок транзита через свою территорию грузов минеральных удобрений, отправителем которых являются «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания» и которые должны были поставляться в государства Центральной Европы, такие как Польша, Словакия, Венгрия, Австрия, Чехия и Румыния, а также в страны СНГ и Балтии.

Для перевалки калийных удобрений из Беларуси использовались мощности украинских портов: черноморского порта Николаев, принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, и речного порта Рени, расположенного в Одесской области на Дунае.

До недавнего времени основным перевалочным портом «Беларуськалия» была литовская Клайпеда, однако власти страны приняли решение с 1 февраля расторгнуть соглашение между Литовскими железными дорогами и белорусской стороной, сославшись на то, что оно противоречит национальной безопасности Литвы. Эксперты предсказывали , что такой шаг соседей может обойтись белорусской экономике в $ 2-3 млрд валютных поступлений, при том что переориентировать поставки на российские порты довольно проблематично из-за нехватки там свободных мощностей, часть из которых забронированы конкурентом «Беларуськалия» – «Уралкалием».



Отмечается, что пока речь идет только о запрете транзита через территорию Украины, а не в целом ввоза белорусского калия в страну. Как рассказал украинскому изданию Gazeta.ua директор по маркетингу и развитию новых продуктов компании «Украинские минеральные удобрения» Сергей Рубан, в теории белорусская сторона может ввозить свою продукцию в Украину автотранспортом, однако это повысит логистические издержки в 2-3 раза. Самим же украинским сельхозпроизводителям, по его словам, удобрения из Беларуси покупать выгоднее, однако в случае полной остановки ввоза калия на территорию страны, для них существуют альтернативы, хотя и по более высокой стоимости.

Глава белорусского МИД Владимир Макей 16 февраля в ходе пресс-конференции прокомментировал решение Украины о приостановке транзита калийных удобрений. Он заявил, что в белорусском правительстве создана группа по противодействию санкциям, а решения всех государств по отношению к нашей стране тщательно изучаются. Макей отметил, что вырабатываются адекватные меры реагирования, однако в данной ситуации все шаги будут предприниматься исходя из принципа ненанесения ущерба экономическим и национальным интересам Беларуси.