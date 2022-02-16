МТБанк и Великий камень стали партнерами: обещают поддержку бизнесу на внешних рынках

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Фото: МТБанк

В банке уверены, что научно-промышленные лаборатории, логистические центры, финансовые институты, непосредственная близость к главным транспортным артериям делает индустриальный парк местом, куда притягиваются лучшие проекты страны и зарубежья. Привлекательность китайского парка усиливает также особый налоговый и таможенный режимы.

Соглашение о сотрудничестве банка и «Великого камня» подписали заместитель председателя правления МТБанка Ольга Цуран и помощник генерального директора индустриального парка У Пэн. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в поддержке белорусского предпринимательства любого масштаба.

– Мы видим, сколько уникальных и по-настоящему перспективных проектов каждый год запускают наши клиенты. Часто на базе традиционного бизнеса создаются стартапы, которые при правильном подходе и своевременной поддержке могли бы занять лидерские позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Подписывая соглашение с «Великим камнем», мы инвестируем наше время, энергию и ресурсы в будущее наших клиентов в частности, и в развитие предпринимательства в Беларуси в целом, – прокомментировала соглашение Ольга Цуран.

Партнерство МТБанка и индустриального парка нацелено на создание в Беларуси эффективной бизнес-среды, в которой технологические предприятия смогут проконсультироваться с экспертами, протестировать гипотезы и сформировать стратегию выхода на глобальный рынок при поддержке банка.

Напомним, по итогам 2021-го года объем производства промышленной продукции резидентов парка вырос более чем в 2 раза до 299,2 млн руб. На 40% увеличились инвестиции в основной капитал. В настоящее время в «Великом камне» зарегистрированы 85 резидентов из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций $1,24 млрд.

Численность работников резидентов парка составляет 1843 человека. Среднемесячная заработная плата – более 2700 рублей. Экспорт продукции резидентов вырос более чем на 15% и осуществляется в 25 стран. Планируется, что к концу 2022 года число резидентов достигнет 100 компаний.

