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Серийный автовор задержан в Борисове

16.02.2022 17:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове задержан серийный автовор, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Не так давно Борисов захлестнула волна краж из автомобилей: несколько недель злоумышленник по ночам вскрывал авто и похищал магнитолы, аккумуляторы, строительные инструменты и другие личные вещи хозяев. Сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД установили личность злоумышленника: это 56-летний ранее неоднократно судимый местный житель", - рассказали в УВД. Не так давно мужчина освободился из мест лишения свободы.

Сначала он обворовал частный дом: забрал строительные инструменты, ценную утварь. После фигурант перешел исключительно на кражи из автотранспорта. Как признался подозреваемый, выбирал в основном подержанные иномарки: их было проще взламывать. Он использовал отвертку или подбирал ключи.

Ворованное мужчина сбывал знакомым за символическую сумму. Вырученные деньги тут же тратил на свои нужды, как правило, на спиртное. В настоящий момент установлена его причастность не менее чем к пяти кражам. Возбуждены уголовные дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ворованное мужчина сбывал знакомым за символическую сумму. Вырученные деньги тут же тратил на свои нужды, как правило, на спиртное. В настоящий момент установлена...
 
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