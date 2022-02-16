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Мужчина вынул из банкомата забытую минчанкой карту и снял с нее все деньги

16.02.2022 17:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина вынул из банкомата забытую минчанкой карту. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Первомайское РУВД Минска поступило заявление от минчанки о том, что с ее банковской карты похищены денежные средства.

"Как пояснила потерпевшая, она снимала деньги в одном из столичных банкоматов и забыла забрать свою банковскую карту. Этим обстоятельством воспользовался 29-летний неработающий житель Минского района. Мужчина забрал из банкомата карту, которой в дальнейшем расплачивался за товар в магазинах столицы и Минского района", - рассказали в ГУВД.

Задержанный официально не работает, ранее не судим, привлекался к административной ответственности.

Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленника и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

Милиция напоминает, что в случае утери банковской карты необходимо осуществить ее своевременную блокировку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленника и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.
 
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