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В Минске столкнулись 4 авто, есть пострадавший

16.02.2022 17:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло на столичной улице Кунцевщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня, примерно в 6.05, на улице Кунцевщина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, включая служебный автомобиль милиции. Пассажир автомобиля "Шкода" доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По предварительной информации, сегодня, примерно в 6.05, на улице Кунцевщина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, включая служебный автомобиль...
 
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