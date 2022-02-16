|
В Минске столкнулись 4 авто, есть пострадавший
Источник материала: БелТА
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло на столичной улице Кунцевщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации, сегодня, примерно в 6.05, на улице Кунцевщина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, включая служебный автомобиль милиции. Пассажир автомобиля "Шкода" доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Проводится проверка.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"По предварительной информации, сегодня, примерно в 6.05, на улице Кунцевщина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, включая служебный автомобиль...
|
Архив (Разное)