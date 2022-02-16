|
В Подмосковье мужчина зарезал свою девушку прямо в День влюбленных
Источник материала: ОНТ
14 февраля в Орехово-Зуево 30-летний мужчина убил ножом свою возлюбленную. Об этом
В результате конфликта 14 февраля 30-летний мужчина ударил ножом в шею свою 47-летнюю возлюбленную. Женщина скончалась на месте. Обвиняемый попытался скрыть следы преступления, завернул тело в одеяло и выбросил в канаву. Однако преступление попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения соседа.
Также убийство подтвердили капли крови в подъезде. Сосед обратился в полицию и подозреваемого задержали. Сейчас он обвиняется в убийстве. Вскоре следствие направит дело в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 февраля в Орехово-Зуево 30-летний мужчина убил ножом свою возлюбленную. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного...
|
Архив (Разное)