Станислав Гладченко не пробился в суперфинал лыжной акробатики

Источник материала: ОНТ

Белорусский фристайлист Станислав Гладченко не смог пробиться в суперфинал лыжной акробатики.

В решающей квалификации он занял предпоследнее, 11 место. А в суперфинал пробились лишь шесть сильнейших акробатов. В лучшей попытке Гладченко получил от судей 116,29 балла, но этого оказалось мало, чтобы пройти в решающий раунд соревнований. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал китаец Ци Ганпу.

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