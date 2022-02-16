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Станислав Гладченко не пробился в суперфинал лыжной акробатики

16.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Станислав Гладченко не пробился в суперфинал лыжной акробатики

Белорусский фристайлист Станислав Гладченко не смог пробиться в суперфинал лыжной акробатики.

В решающей квалификации он занял предпоследнее, 11 место. А в суперфинал пробились лишь шесть сильнейших акробатов. В лучшей попытке Гладченко получил от судей 116,29 балла, но этого оказалось мало, чтобы пройти в решающий раунд соревнований. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал китаец Ци Ганпу.

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Белорусский фристайлист Станислав Гладченко не смог пробиться в суперфинал лыжной акробатики. В решающей квалификации он занял предпоследнее, 11 место. А в...
 
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