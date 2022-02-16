Прогноз погоды на 17 февраля: циклон «Иления» – сильный порывистый ветер, дождь и до +9°C

Источник материала: ОНТ

Внеплановая весна продолжается. Погода в ближайшие дни станет еще менее февральской. Причина происходящего – чрезвычайно высокая активность атлантических циклонов. Которые сохранят свое влияние до конца недели и установят очень ветреную погоду.

Завтра, 17 февраля, погодные условия будут определять атмосферные фронты от активного циклона по имени «Иления», с центром над Балтийским морем. Они принесут очень сильный порывистый ветер, осадки и теплые, влажные воздушные массы с южных широт.

В четверг облачно. Повсеместно дожди различной интенсивности и продолжительности. Влажность до 100%. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Порывы до 15–20 метров в секунду, днем – до 24. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Температура воздуха утром от +1°C по востоку до +6°C – по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +1°C тепла по северо-востоку до +9°C по юго-западу. К вечеру – от +2°C по северо-востоку до +5°C по западу.

В пятницу сохранится влияние тыловой части циклона. Пасмурно. Мокрый снег, дождь. Ветер западный порывистый, временами сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -2°C по северо-востоку до +4°C – по юго-западу, днем 0°C…+7°C. В выходные дни на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Придет следующий ненастный, ветреный посланник Северной Атлантики. Двигаясь с Дании на Латвию, он принесет мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный сильный, порывистый. Будьте осторожны и берегите себя.

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