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Беларусь и Латвия обсудят вопрос контроля над вооружениями
Источник материала: ОНТ
У некоторых наших соседей воинственный настрой идёт на спад. Рост доверия и безопасность региона. Беларусь и Латвия обсудят контроль над вооружениями.
В эти дни в балтийской республике проходит рабочая встреча представителей Вооружённых сил двух стран. На повестке – выполнение договоренностей 2004 года между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности. Страны намерены согласовать сотрудничество в области контроля над вооружениями.
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У некоторых наших соседей воинственный настрой идёт на спад. Рост доверия и безопасность региона. Беларусь и Латвия обсудят контроль над вооружениями. В эти дни в...
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