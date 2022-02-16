Беларусь и Латвия обсудят вопрос контроля над вооружениями

Источник материала: ОНТ

У некоторых наших соседей воинственный настрой идёт на спад. Рост доверия и безопасность региона. Беларусь и Латвия обсудят контроль над вооружениями.

В эти дни в балтийской республике проходит рабочая встреча представителей Вооружённых сил двух стран. На повестке – выполнение договоренностей 2004 года между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности. Страны намерены согласовать сотрудничество в области контроля над вооружениями.

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