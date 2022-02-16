﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Латвия обсудят вопрос контроля над вооружениями

16.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Латвия обсудят вопрос контроля над вооружениями

У некоторых наших соседей воинственный настрой идёт на спад. Рост доверия и безопасность региона. Беларусь и Латвия обсудят контроль над вооружениями.

В эти дни в балтийской республике проходит рабочая встреча представителей Вооружённых сил двух стран. На повестке – выполнение договоренностей 2004 года между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности. Страны намерены согласовать сотрудничество в области контроля над вооружениями. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У некоторых наших соседей воинственный настрой идёт на спад. Рост доверия и безопасность региона. Беларусь и Латвия обсудят контроль над вооружениями. В эти дни в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске столкнулись 4 авто, есть пострадавший
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by