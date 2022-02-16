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Суд ЕС признал принцип верховенства права Евросоюза, отклонив иски Польши и Венгрии
Источник материала: ОНТ
Главный – закон Евросоюза! Суд отклонил иски Польши и Венгрии, которые добивались признания приоритета национального права над общеевропейским.
Недовольство вызвала реформа судебной системы Польши, а также принятый в Венгрии закон по ограничению ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Ни Варшава, ни Брюссель не согласились внести изменения в своё законодательство. Теперь они могут лишиться антикризисных субсидий для восстановления национальных экономик после пандемии.
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Главный – закон Евросоюза! Суд отклонил иски Польши и Венгрии, которые добивались признания приоритета национального права над общеевропейским. Недовольство...
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