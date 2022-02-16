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Референдум-2022: миссия наблюдателей от СНГ оценивает готовность к мероприятию

16.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Референдум-2022: миссия наблюдателей от СНГ оценивает готовность к мероприятию

Миссия наблюдателей от СНГ оценивает готовность к референдуму по изменениям и дополнениям Конституции. Сегодня проходят встречи с территориальными комиссиями Гродненщины. 

Первый визит – в областную избирательную комиссию, затем глава штаба посетил участки для голосования в Гродно и других населённых пунктах области. Участков в регионе – 608. С учетом эпидситуации 35 разместились в учреждениях здравоохранения. Два участка – в воинских частях. Созданы все условия, чтобы проголосовать смог каждый белорус.

На избирательных участках также идёт активная работа по подготовке к референдуму. Появились списки избирателей. Каждый может сверить правильность данных. Всего несколько дней остаётся до досрочного голосования, оно стартует 22 февраля. 

 

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Теги: Гродно
 
 
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Миссия наблюдателей от СНГ оценивает готовность к референдуму по изменениям и дополнениям Конституции. Сегодня проходят встречи с территориальными комиссиями...
 
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