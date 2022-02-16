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Мощный взрыв и пожар: в Нью-Йорке перевернулась цистерна, перевозившая бензин. Есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
В Нью-Йорке перевернулась цистерна, которая перевозила 13 тысяч галлонов бензина.
Произошел мощный взрыв, огненное пламя охватило целую улицу, несколько зданий вспыхнули моментально. Из-за масштаба ЧП пришлось временно отключить коммуникации в районе. Среди пострадавших – водитель грузовика, он в больнице. Травмы также получили несколько пожарных, которые боролись с огнём. Причины происшествия предстоит выяснить следствию.
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В Нью-Йорке перевернулась цистерна, которая перевозила 13 тысяч галлонов бензина. Произошел мощный взрыв, огненное пламя охватило целую улицу, несколько зданий...
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