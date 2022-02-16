Мощный взрыв и пожар: в Нью-Йорке перевернулась цистерна, перевозившая бензин. Есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

В Нью-Йорке перевернулась цистерна, которая перевозила 13 тысяч галлонов бензина.

Произошел мощный взрыв, огненное пламя охватило целую улицу, несколько зданий вспыхнули моментально. Из-за масштаба ЧП пришлось временно отключить коммуникации в районе. Среди пострадавших – водитель грузовика, он в больнице. Травмы также получили несколько пожарных, которые боролись с огнём. Причины происшествия предстоит выяснить следствию.

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