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Мощный взрыв и пожар: в Нью-Йорке перевернулась цистерна, перевозившая бензин. Есть пострадавшие

16.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный взрыв и пожар: в Нью-Йорке перевернулась цистерна, перевозившая бензин. Есть пострадавшие

В Нью-Йорке перевернулась цистерна, которая перевозила 13 тысяч галлонов бензина. 

Произошел мощный взрыв, огненное пламя охватило целую улицу, несколько зданий вспыхнули моментально. Из-за масштаба ЧП пришлось временно отключить коммуникации в районе. Среди пострадавших – водитель грузовика, он в больнице. Травмы также получили несколько пожарных, которые боролись с огнём. Причины происшествия предстоит выяснить следствию.

 

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В Нью-Йорке перевернулась цистерна, которая перевозила 13 тысяч галлонов бензина.  Произошел мощный взрыв, огненное пламя охватило целую улицу, несколько зданий...
 
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