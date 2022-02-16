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Минчанка украла забытый в магазинной тележке кошелек с Br1,5 тыс.

16.02.2022 18:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка забрала чужое портмоне и потратила находившиеся в нем деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Во Фрунзенское РУВД Минска обратился мужчина, у которого на парковке возле торгового центра пропал кошелек с документами и деньгами. Оперативники отдела уголовного розыска установили, что мужчина оставил портмоне в магазинной тележке, когда перекладывал покупки в свой автомобиль. Выяснилось, что забытый кошелек забрала неработающая 47-летняя минчанка, которая проходило мимо парковки. Чужие деньги женщина потратила, а документы выбросила", - рассказали в ГУВД.

Сумма похищенного составила Br1,5 тыс. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сумма похищенного составила Br1,5 тыс. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу.
 
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