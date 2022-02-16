Сколько белорусов живет в Польше?

Источник материала: Myfin



Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер.

Более трети польских белорусов (15,2 тыс.) проживает в Мазовецком воеводстве, частью которого является Варшава. 7,7 тыс. человек (18%) живет в Подляском воеводстве со столицей Белосток, 3,1 тыс. человек (7%) числится в Малопольском воеводстве со столицей Краков.

Однако часть белорусов владеет польским гражданством, и они не учитываются в статистике управления по делам иностранцев.

Аналитики Picodi.com, чтобы узнать более точное количество белорусов, обратились к данным реестра имен PESEL. На январь 2022 года количество живых людей в Польше, имена которых можно однозначно идентифицировать как белорусские, составило 72 тыс. человек.

Однако латинское написание некоторых белорусских имен полностью совпадает с написанием польских имен (например Artur, Halina). Их учесть не представляется возможным. В свою очередь, некоторые русские и украинские имена, записанные на латинице, совпадают с латинским написанием имен, популярных среди белорусов (например, Ivan, Pavel, Yuliia, Yana). Чтобы учесть также эти имена, аналитики посчитали их пропорционально доле белорусов среди иностранцев в Польше. Подробнее с методологией подсчета можно ознакомиться по ссылке.

Что в итоге?



Таким образом, аналитики Picodi.com пришли к выводу, что количество белорусов в Польше можно оценить примерно в 145,8 тыс. человек.