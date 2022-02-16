Беларусь стала агрессором? Или это новый повод для США и Европы ввести против нас санкции?

Источник материала: ОНТ

Продолжаются совместные учения белорусских и российских войск «Союзная решимость». Масштабные действия разворачиваются сразу на пяти общевойсковых полигонах и четырех аэродромах по всей Беларуси.

Мы помним, что практически любые совместные маневры союзных армий в последние годы сопровождались инфоистерикой в духе «Русские танки приехали и никогда не уедут». Но сейчас это уже не просто истерика – теперь и на зуб пробуют. Имели место попытки нарушения воздушного пространства со стороны Украины, Латвии, Польши. Здесь же и постоянные заявления о том, что, если начнется война, санкции против Беларуси усилятся. В частности, американский сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в Сенат законопроект по расширению санкций на Беларусь.

Как так вышло, что Беларусь, выступавшая всегда за мир и стабильность, вдруг стала в глазах Запада агрессором? Или это очередной притянутый за уши повод ввести санкции против нашей страны?

Об этом – в ток-шоу «Объективно» с экспертами. За круглым столом председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, член Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Марина Ленчевская и эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.

Подробности – в видео.





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