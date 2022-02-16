В эфире СТВ рассказали, кто входил в радикальное террористическое подполье в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Телеканал СТВ выпустил документальный фильм «Плесень» . В нем сотрудники ГУБОПиК, а также политэксперты рассказали, кто входил в ряды радикального террористического подполья.

В фильме говорится, что после событий августа 2020-го в Беларуси было создано радикальное террористическое подполья, основной целью которого было психологическое давление на людей. При этом финансирование, уверены в ГУБОПиК, поступало извне.

По словам специалистов, участники сообщества постоянно собирались, чтобы употреблять наркотики и распивать алкоголь. Среди них было много ранее судимых людей.

Фото: скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в Telegram