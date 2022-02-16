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В эфире СТВ рассказали, кто входил в радикальное террористическое подполье в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Телеканал СТВ выпустил документальный
В фильме говорится, что после событий августа 2020-го в Беларуси было создано радикальное террористическое подполья, основной целью которого было психологическое давление на людей. При этом финансирование, уверены в ГУБОПиК, поступало извне.
По словам специалистов, участники сообщества постоянно собирались, чтобы употреблять наркотики и распивать алкоголь. Среди них было много ранее судимых людей.
Фото: скриншот из видео
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Телеканал СТВ выпустил документальный фильм «Плесень». В нем сотрудники ГУБОПиК, а также политэксперты рассказали, кто входил в ряды радикального...
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