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В эфире СТВ рассказали, кто входил в радикальное террористическое подполье в Беларуси

16.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В эфире СТВ рассказали, кто входил в радикальное террористическое подполье в Беларуси

Телеканал СТВ выпустил документальный фильм «Плесень». В нем сотрудники ГУБОПиК, а также политэксперты рассказали, кто входил в ряды радикального террористического подполья.

В фильме говорится, что после событий августа 2020-го в Беларуси было создано радикальное террористическое подполья, основной целью которого было психологическое давление на людей. При этом финансирование, уверены в ГУБОПиК, поступало извне.

По словам специалистов, участники сообщества постоянно собирались, чтобы употреблять наркотики и распивать алкоголь. Среди них было много ранее судимых людей.

Фото: скриншот из видео

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Телеканал СТВ выпустил документальный фильм «Плесень». В нем сотрудники ГУБОПиК, а также политэксперты рассказали, кто входил в ряды радикального...
 
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