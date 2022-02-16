Почему война в Украине так и не началась и что на самом деле стоит за раздутыми инфоповодами Запада?

Источник материала: ОНТ

Байден ошарашил. Пообещал союзникам, что 16-го февраля начнется война. Правда, потом начали отматывать, мол точных дат не ждите, все может начаться в любую минуту.

Однако 16 февраля уже наступило, и никакого вторжения, конечно же, не было. Но западные СМИ не утихают и продолжают сеять панику среди своих (и не только) граждан. Например, США, Великобритания и Канада уже отозвали своих военных инструкторов из Украины, не говоря уже об эвакуации дипломатов. И, конечно, эта истерия распространяется и на саму Украину: отмены авиарейсов, запрет на въезд в страну россиянам и белорусам, прямой инфотеррор, закрытие телеканала «НАШ». Что стоит за всеми этими событиями и на какую дату на Западе теперь «перенесут» войну?

Об этом и не только говорили приглашенные гости в студии «ОбъективНо». В их числе председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, член Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Марина Ленчевская и эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.

Подробности – в видео.





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