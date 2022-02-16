Организаторы «Славянского базара» рассказали о новинках форума в 2022 году

Источник материала: ОНТ

Цирковая феерия, старт юбилейного турне Тамары Гвердцители, молодежная дискотека open-air – организаторы «Славянского базара» рассказали о новинках форума.

В этом году перед торжественным открытием на сцене Летнего амфитеатра состоится большой красочный дебют «Цирковая феерия». Увертюра обещает шоу как отечественных, так и зарубежных трупп и будет приурочена к значимому юбилею в цирковом мире. Дух прошлого, юбилейного фестиваля «Славянский базар» сохранится благодаря знаковым датам. Тамара Гвердцители начнет свое юбилейное турне в Витебске. Детский конкурс исполнителей постарается собрать полный первый состав жюри. Фестиваль в этом году пройдет с 13 по 18 июля. Продажа билетов стартует в эту пятницу.

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