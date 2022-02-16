Источник материала: ОНТ

Большой, экономный, экологичный! «Белкоммунмаш» представил электрогрузовик собственного производства. Инженеры намерены удивить и мировой рынок.

Грузовик удобен в управлении и маневренный, что делает его востребованным, прежде всего, для городских перевозок, а «зеленые» технологии существенно снизят воздействие на окружающую среду. Электрокар воплотил в себе самые последние конструкторские решения в области электромобилей.

Электрогрузовик уже востребован на внутреннем рынке. Есть заинтересованность в белорусской технике и за рубежом. Конструкторы разместили руль по центру кабины. Это огромное преимущество для выхода на рынок в странах с левосторонним движением.

Производители уверены, что портфель заказов будет большим. Запуск серийного производства белорусского электрогрузовика намечен на следующий год.

Подписывайтесь на нас в Telegram