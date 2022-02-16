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«Белкоммунмаш» представил электрогрузовик собственного производства

16.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белкоммунмаш» представил электрогрузовик собственного производства

Большой, экономный, экологичный! «Белкоммунмаш» представил электрогрузовик собственного производства. Инженеры намерены удивить и мировой рынок.

Грузовик удобен в управлении и маневренный, что делает его востребованным, прежде всего, для городских перевозок, а «зеленые» технологии существенно снизят воздействие на окружающую среду. Электрокар воплотил в себе самые последние конструкторские решения в области электромобилей.

Электрогрузовик уже востребован на внутреннем рынке. Есть заинтересованность в белорусской технике и за рубежом. Конструкторы разместили руль по центру кабины. Это огромное преимущество для выхода на рынок в странах с левосторонним движением.

Производители уверены, что портфель заказов будет большим. Запуск серийного производства белорусского электрогрузовика намечен на следующий год.

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Большой, экономный, экологичный! «Белкоммунмаш» представил электрогрузовик собственного производства. Инженеры намерены удивить и мировой рынок. Грузовик удобен...
 
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