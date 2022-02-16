Какие изменения в Конституцию волнуют больше всего белорусов

Источник материала: ОНТ

Изменения в Конституцию – одна из самых обсуждаемых тем в обществе.

Эксперты утверждают, что время серьезной модернизации Основного закона наступило. Запросы, которые поступили от общества, запустили цивилизованный механизм перемен.

Каждый белорус имел возможность поучаствовать – внести дополнения письменно, на диалоговых площадках и в общественных приемных. Обратная связь показала, что люди за порядок, законность и эволюционное развитие. Девять из десяти предложений учли в финальном документе. В итоге новая Конституция – это усовершенствованная конструкция общества и государства. Новеллы продолжают активно обсуждать в обществе.

Работников Белорусской товарной биржи больше всего интересовали позиции и основы социального государства. Гарантии и поддержку почувствовали и оценили многие. А вот настоящих и будущих родителей интересовали в первую очередь семейные ценности.

Пришлось сенаторам сегодня и опровергать домыслы деструктивных телеграм-каналов, которые пытаются сыграть на неопытности людей. В новой версии Конституции изменилась терминология некоторых законодательных актов. Замена одного слова стала инфоповодом – ограничение в правах группы лиц и лишения их гражданства. Но, по признанным нормам Всеобщей декларации прав человека, лишение гражданства в Беларуси запрещено.

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