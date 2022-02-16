Гороскоп на 17 февраля: удачный день в работе у Тельцов и Рыб, Львам – стоит повременить с решением финансовых вопросов

Источник материала: ОНТ

Звёзды советуют Овнам уделить внимание профессиональной сфере. Вам не стоит раздавать советы и брать деньги в долг. Позитивно отразятся на вашем настроении спортивные тренировки.

Удачный день для поездок и командировок у Тельцов. Прежде чем приниматься за долговременную работу, просчитайте нюансы и определите, хватит ли у вас сил на длительный проект.

Избавиться от негативных мыслей Близнецам поможет интеллектуальная деятельность и работа, которая будет связана с творчеством. Постарайтесь найти обходные пути и продумать новые цели.

Масса впечатлений и информации породит хаос в голове у Раков. Решая важные жизненные вопросы, постарайтесь прислушиваться не к разуму, а к интуиции. Она точно вас не подведёт.

Звёзды советуют Львам отказаться от финансовых операций и заняться делами полегче. Математические расчёты сегодня не для вас. Старайтесь меньше общаться и не отвлекаться на второстепенные вопросы.

Если Девы поставят перед собой цель, то обязательно её достигнут. Ответ на важный вопрос, который вы ищете продолжительное время, может появиться совершенно случайно.

Весы, сегодня у вас удачный день для покупок и финансовых операций. Для того чтобы завершить начатые дела, вам придётся проявить лидерские качества.

Из-за массы задач у Скорпионов не останется времени на личные дела. Не бойтесь показать окружающим настойчивость и решительность. Это убережёт вас от ошибок.

День обещает быть интересным для Стрельцов. Желаете кому-то вскружить голову? Воспользуйтесь своей обаятельной улыбкой. Успешным будет решение вопросов в сфере торговли.

Козероги готовы стать для окружающих вдохновителями. Творческий подход к работе поможет вам выполнить любую трудную задачу. При работе с бумагами проявите предельную внимательность.

Водолеям не следует делать поспешных выводов и поддаваться предубеждениям. Звёзды не рекомендуют вам браться за несколько дел одновременно и совершать опрометчивых поступков.

Яркий день звёзды дарят Рыбам. Новости, которые вы узнаете от других людей, станут полезной информацией для принятия решения. Случайная встреча может обернуться для вас серьёзными отношениями.

Подписывайтесь на нас в Telegram