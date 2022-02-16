﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пассажирка такси пострадала при ДТП в Бресте

16.02.2022 20:57 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля такси, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла сегодня в 11.15 на перекрестке в центре города. По предварительной информации, 27-летний брестчанин на автомобиле "Фольксваген Пассат" при повороте налево с ул.Гоголя на ул.Ленина не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем такси "Фольксваген Поло". В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка такси. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Водители транспортных средств не пострадали. Проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают: необходимо проявлять особое внимание при выезде с второстепенной дороги, проезде аварийно опасных участков дорог - перекрестков, пешеходных переходов. Водитель, который едет по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортному средству на главной дороге независимо от направления их дальнейшего движения.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля такси, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома. Авария произошла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 17 февраля: удачный день в работе у Тельцов и Рыб, Львам – стоит повременить с решением финансовых вопросов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by