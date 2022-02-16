Пассажирка такси пострадала при ДТП в Бресте

Источник материала: БелТА

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля такси, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла сегодня в 11.15 на перекрестке в центре города. По предварительной информации, 27-летний брестчанин на автомобиле "Фольксваген Пассат" при повороте налево с ул.Гоголя на ул.Ленина не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем такси "Фольксваген Поло". В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка такси. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Водители транспортных средств не пострадали. Проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают: необходимо проявлять особое внимание при выезде с второстепенной дороги, проезде аварийно опасных участков дорог - перекрестков, пешеходных переходов. Водитель, который едет по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортному средству на главной дороге независимо от направления их дальнейшего движения.-0-