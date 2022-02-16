Как сельчанки открыли центр сыроварения, готовят экзотические сыры и обучают желающих

Источник материала: ОНТ

Сыр – всему голова. В Краснопольском районе открылся центр сыроварения. Инициативные сельчанки разработали бизнес-план, помогло руководство района – и вот на новом оборудовании умелицы готовят экзотические сыры и обучают желающих.

От адыгейского и сулугуни, до качотты и чечила. Жительницы агрогородка Горы Краснопольского района настоящие профессионалы сырного дела. Не только сами готовят – уже обучают всех желающих. Анастасия Грибанова на мастер-классе впервые. Навыкам сыроварения научилась самостоятельно. Теперь появилась возможность освоить и экзотические сорта.

Центр сыроварения в агрогородке открылся пару месяцев назад. Идею превратить подсобный промысел в доходный бизнес предложили сельские хозяюшки. Инициативу поддержали местные власти. Отремонтировали пустующее здание, закупили оборудование.

В Горах чуть больше сотни личных подсобных хозяйств. Корову держат почти в каждом. В магазин за молоком, сметаной и творогом ходить не надо. Теперь отпала надобность и в покупке сыров.

Из 10 литров молока получается примерно килограмм сыра. А в день каждая хозяйка перерабатывает не меньше 50 литров. Бизнесвумен готовы производить и больше. Если спрос на экологически чистую фермерскую продукцию вырастет, поголовье коров в агрогородке тоже увеличится. Но такая нагрузка будет только в радость.

Такие сельские инициативы – хороший стимул для развития деревни и сохранения вековых ценностей. Сегодня в сырном кооперативе мастера пяти районов Могилевской области. И это еще один пример, когда в глубинке можно не только строить бизнес, но и на этом зарабатывать.

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