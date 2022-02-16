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Под Витебском «дрожала» земля – десантники провели масштабные батальонно-тактические учения

16.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Витебском «дрожала» земля – десантники провели масштабные батальонно-тактические ученияВитебском «дрожала» земля – десантники провели масштабные батальонно-тактические учения" class="one-news__figure-img">

Под Витебском сегодня «дрожала» земля. На полигоне «Лосвидо» десантники провели масштабные батальонно-тактические учения. До этого было много теории и практическая отработка в отделениях, сегодня пошли в атаку. Стрельба только боевыми.    

От автомата до гаубицы, в деле все оружие. Учебный год в армии начинается в декабре, и учения своего рода экзамен для солдат, которые в таких условиях сдают первую «сессию». Среди тех, кто сегодня на полигоне, много срочников, только осенью они приняли присягу.

По сценарию, десантники противостояли незаконному вооруженному формированию. Отработали взаимодействие подразделений не только на поле боя, но и в стесненных условиях, когда противник захватывает помещения.

Среди вооружений и новые образцы последних лет. Такие масштабные тактические учения в полевых условиях воздушно десантная бригада проводит дважды в год. Отдельные подразделения бригады принимают участие и в международных маневрах.

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Теги: Витебск
 
 
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Под Витебском сегодня «дрожала» земля. На полигоне «Лосвидо» десантники провели масштабные батальонно-тактические учения. До этого было много теории и...
 
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