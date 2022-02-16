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Макей: Мы не хотим воевать, мы хотим торговать. С нашей территории никогда не будет развязана война с Украиной // Итоги пресс-конференции главы МИДа
Источник материала: ОНТ
Начнем с важной внешнеполитической темы, которая волнует не только ближайших соседей Беларуси и России. Сегодня пресс-служба Главы нашего государства назвала дату встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Переговоры назначены на ближайшую пятницу, 18 февраля. Этот визит в Москву еще в начале недели анонсировал белорусский лидер.
Такие переговоры традиционно вызывают большой интерес как у наших союзников, так и тех, кто выбирает не дружественную риторику. Лидеры обсудят, в том числе и безопасность в регионе. А основные угрозы – у непосредственной близости союзных границ. Украинский вопрос сегодня звучит во всем мире.
Приоритеты внешнего курса в экономике и политике расставил и белорусский МИД. И стоит отметить, направления концептуально переосмыслены. Позиция Беларуси по ситуации в регионе и Украине; что не так с санкциями против «Белавиа» и почему Запад не устраивает отчет ИКАО? И почему ни санкционная, ни горячая война никому не выгодны.
На этой неделе все ждали войны. В соседней Украине. Заголовки в прессе – один страшнее другого – подогревали напряженность. Будет / не будет? Еще в кулуарах перед пресс-конференцией, зная дальновидность министра иностранных дел, можно было даже не делать ставки. Тема – горячая, и она точно будет раскрыта! Владимир Макей начал в свойственной саркастичной ему манере, но дипломатично.
Журналисты, конечно, шутку оценили. Но ведь, по большому счету, уже не смешно. Уровень откровенного информационного противостояния в мире зашкаливает – практически ежедневно в СМИ и социальных сетях происходят вбросы никак не подкрепленные фактами. А ведь на кону мир.
При этом Беларусь готова и впредь играть роль донора безопасности в регионе. Опасения западных стран и Киева в связи с военными маневрами недалеко от границы не обоснованы, убеждает министр. Украина – второй по значимости торговый партнер Беларуси с товарооборотом около 7 миллиардов долларов.
К тому же, учения Беларуси и России – плановые и главная их цель проверить силы и средства Союзного государства. А количество военных и техники не превышает международных договоренностей. После учения военный контингент вернется в пункты постоянной дислокации. Более того, учения – своего рода ответ. НАТО проявляет активность на наших западных границах, в том числе, и в Украине.
Важность мирного сосуществования, казалось бы, всем понятно. Не раз говорил и Президент Беларуси – соседи нам даны Богом, и жить с ними хочется в согласии, но они ведь иногда и подножку поставить норовят. На соблазнах и барьерах, которые расставляли на пути не только дипломатов, но и всех белорусов в последнее время во время Послания Президент остановился отдельно.
Вновь актуально, ведь вот-вот еще одна политическая кампания – конституционный референдум. Организовать процесс максимально прозрачно сейчас задача номер один. ЦИК уже аккредитовал больше сотни международных наблюдателей. Но не все довольны тем, что среди них нет миссии ОБСЕ. Оно и понятно, организация утратила кредит доверия.
Мировые игроки все более явно пытаются демонстрировать геополитический вес. И готовы Беларусь принести в жертву. Тем не менее, Минск по-прежнему приверженец диалога со всеми партнерами. Только он должен быть на равных.
Внешнее давление способствовало тому, что белорусская экономика стала более гибкой, диверсифицировала экспорт и даже нарастила его. Сохранять дипломатичность под таким натиском непросто. При этом Беларусь всегда шла навстречу, даже после поспешного введения санкций против белорусской авиакомпании. Речь об инциденте с самолетом Ryanair. В течение суток этот вопрос был закрыт. После Минск максимально содействовал расследованию – предоставил необходимые документы и информацию. Но даже после отчета ИКАО, который фактически подтвердил правильность действий белорусской стороны, ситуация не поменялась.
Эксперты едины во мнении, прошлый год уж точно не посвящен созиданию – жестко пришлось отстаивать суверенитет и независимость не только Беларуси. Актуальные вызовы безопасности теперь фактически тема номер один на многих международных встречах. Не исключено, что она станет главной и во время переговоров Главы белорусского государства с российским коллегой. Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Москву в ближайшую пятницу, 18-го февраля. В повестке широкий круг вопросов, в том числе санкционное противостояние, развитие торгово-экономического сотрудничества и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран. Как оказалось, в многовекторной политике Беларуси восточный вектор оказался самым надежным. И новым вызовам Минск и Москва намерены и дальше противостоять вместе.
Фото: БЕЛТА
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Макей: Мы не хотим воевать, мы хотим торговать. С нашей территории никогда не будет развязана война с Украиной // Итоги пресс-конференции главы МИДа
Начнем с важной внешнеполитической темы, которая волнует не только ближайших соседей Беларуси и России. Сегодня пресс-служба Главы нашего государства назвала...
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