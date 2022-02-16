Макей: Мы не хотим воевать, мы хотим торговать. С нашей территории никогда не будет развязана война с Украиной // Итоги пресс-конференции главы МИДа

Источник материала: ОНТ

Начнем с важной внешнеполитической темы, которая волнует не только ближайших соседей Беларуси и России. Сегодня пресс-служба Главы нашего государства назвала дату встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Переговоры назначены на ближайшую пятницу, 18 февраля. Этот визит в Москву еще в начале недели анонсировал белорусский лидер.

Такие переговоры традиционно вызывают большой интерес как у наших союзников, так и тех, кто выбирает не дружественную риторику. Лидеры обсудят, в том числе и безопасность в регионе. А основные угрозы – у непосредственной близости союзных границ. Украинский вопрос сегодня звучит во всем мире.

Приоритеты внешнего курса в экономике и политике расставил и белорусский МИД. И стоит отметить, направления концептуально переосмыслены. Позиция Беларуси по ситуации в регионе и Украине; что не так с санкциями против «Белавиа» и почему Запад не устраивает отчет ИКАО? И почему ни санкционная, ни горячая война никому не выгодны.

На этой неделе все ждали войны. В соседней Украине. Заголовки в прессе – один страшнее другого – подогревали напряженность. Будет / не будет? Еще в кулуарах перед пресс-конференцией, зная дальновидность министра иностранных дел, можно было даже не делать ставки. Тема – горячая, и она точно будет раскрыта! Владимир Макей начал в свойственной саркастичной ему манере, но дипломатично.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «По данным некоторых СМИ, которые не подлежат сомнению, сегодня, 16 февраля 2022 года, с минуты на минуту с территории Беларуси должна начаться агрессия одной соседней страны. Какие-то СМИ говорили, что это должно было быть вчера. Мы пригласили вас за две недели, поскольку знали все заранее…»

Журналисты, конечно, шутку оценили. Но ведь, по большому счету, уже не смешно. Уровень откровенного информационного противостояния в мире зашкаливает – практически ежедневно в СМИ и социальных сетях происходят вбросы никак не подкрепленные фактами. А ведь на кону мир.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Не мы виновны в том, что в поясе добрососедства возникли бреши. Наша совесть в этом плане спокойна. На те выпады, которые делаются в отношении Беларуси, на те агрессивные шаги мы просто вынуждены и обязаны отвечать. Иначе мы видим, что некоторые наши соседи начинают воспринимать это, как слабость».

При этом Беларусь готова и впредь играть роль донора безопасности в регионе. Опасения западных стран и Киева в связи с военными маневрами недалеко от границы не обоснованы, убеждает министр. Украина – второй по значимости торговый партнер Беларуси с товарооборотом около 7 миллиардов долларов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы рассматриваем Украину как соседа, братский славянский народ. Мы никогда не говорили, что хотим воевать, мы всегда говорили, что хотим торговать. С нашей территории никогда не будет развязана война с Украиной».

К тому же, учения Беларуси и России – плановые и главная их цель проверить силы и средства Союзного государства. А количество военных и техники не превышает международных договоренностей. После учения военный контингент вернется в пункты постоянной дислокации. Более того, учения – своего рода ответ. НАТО проявляет активность на наших западных границах, в том числе, и в Украине.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений. Это было заявлено и в Минобороны, и об этом сказал Президент, и было заявлено на уровне ОБСЕ».

Важность мирного сосуществования, казалось бы, всем понятно. Не раз говорил и Президент Беларуси – соседи нам даны Богом, и жить с ними хочется в согласии, но они ведь иногда и подножку поставить норовят. На соблазнах и барьерах, которые расставляли на пути не только дипломатов, но и всех белорусов в последнее время во время Послания Президент остановился отдельно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вспомните, сколько всевозможных визитеров зачастило к нам перед выборами, заверяли в помощи и дружбе. Потерпев неудачу, Запад перечеркнул все достигнутые ранее договоренности, и подписанные соглашения, и многочисленные обещания. В ход пошли информационные манипуляции, призывы к насилию, подготовка боевиков и террористов, ввоз оружия и боеприпасов».

Вновь актуально, ведь вот-вот еще одна политическая кампания – конституционный референдум. Организовать процесс максимально прозрачно сейчас задача номер один. ЦИК уже аккредитовал больше сотни международных наблюдателей. Но не все довольны тем, что среди них нет миссии ОБСЕ. Оно и понятно, организация утратила кредит доверия.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Нам не понятен подход. Когда БДИПЧ направляет в одни государства по 400-600 наблюдателей, а в другие государства по 4 наблюдателя. Поэтому некоторые страны, в том числе Беларусь и Россия, перестали приглашать вот эту организацию. Мы видим, что доклады по итогам вот этих электоральных компаний, они пишутся заранее, они максимально политизированы, и нет смысла приглашать подобные структуры, если ты знаешь, с каким ответом они приедут».

Мировые игроки все более явно пытаются демонстрировать геополитический вес. И готовы Беларусь принести в жертву. Тем не менее, Минск по-прежнему приверженец диалога со всеми партнерами. Только он должен быть на равных.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Те пять пакетов санкций, принятых против Беларуси, не способствуют нормальному развитию отношений между Беларусью и странами Запада. Произошла разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. Эта неадекватная оценка является следствием просчетов их политик в отношении Беларуси».

Внешнее давление способствовало тому, что белорусская экономика стала более гибкой, диверсифицировала экспорт и даже нарастила его. Сохранять дипломатичность под таким натиском непросто. При этом Беларусь всегда шла навстречу, даже после поспешного введения санкций против белорусской авиакомпании. Речь об инциденте с самолетом Ryanair. В течение суток этот вопрос был закрыт. После Минск максимально содействовал расследованию – предоставил необходимые документы и информацию. Но даже после отчета ИКАО, который фактически подтвердил правильность действий белорусской стороны, ситуация не поменялась.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы видим попытки западных стран оказать влияние на ИКАО для того, чтобы ИКАО подготовило соответствующее выгодное для них заключение. Абсолютно беспочвенные. Глупые решения. Если ИКАО не отменит это решение, то для нас это будет серьезный показатель (не только для нас, для всех), что политизация вопроса происходит уже в отношении тех положений, которых это не должно касаться. Я имею в виду положение об авиационной безопасности. Там политики не должно присутствовать. Ибо это связано с жизнью людей, пассажиров».

Эксперты едины во мнении, прошлый год уж точно не посвящен созиданию – жестко пришлось отстаивать суверенитет и независимость не только Беларуси. Актуальные вызовы безопасности теперь фактически тема номер один на многих международных встречах. Не исключено, что она станет главной и во время переговоров Главы белорусского государства с российским коллегой. Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Москву в ближайшую пятницу, 18-го февраля. В повестке широкий круг вопросов, в том числе санкционное противостояние, развитие торгово-экономического сотрудничества и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран. Как оказалось, в многовекторной политике Беларуси восточный вектор оказался самым надежным. И новым вызовам Минск и Москва намерены и дальше противостоять вместе.

Фото: БЕЛТА

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