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На Кунцевщине столкнулись 4 авто. Есть пострадавший

16.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Кунцевщине столкнулись 4 авто. Есть пострадавший

На улице Кунцевщина в Минске столкнулись четыре автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ГАИ, авария произошла около 6 утра. Среди участников аварии был служебный автомобиль милиции.

Причина аварии не сообщается.

На месте работали сотрудники ГАИ Фрунзенского РУВД, по факту проводится проверка.

Фото: УГАИ

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Теги: Минск
 
 
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На улице Кунцевщина в Минске столкнулись четыре автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По информации ГАИ, авария произошла около 6...
 
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