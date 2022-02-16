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На Кунцевщине столкнулись 4 авто. Есть пострадавший
Источник материала: ОНТ
На улице Кунцевщина в Минске столкнулись четыре автомобиля,
По информации ГАИ, авария произошла около 6 утра. Среди участников аварии был служебный автомобиль милиции.
Причина аварии не сообщается.
На месте работали сотрудники ГАИ Фрунзенского РУВД, по факту проводится проверка.
Фото: УГАИ
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На улице Кунцевщина в Минске столкнулись четыре автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По информации ГАИ, авария произошла около 6...
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