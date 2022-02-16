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Ляйсан Утяшева заговорила о смене фамилии

16.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ляйсан Утяшева заговорила о смене фамилии

Популярная российская телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева задумалась о смене своей фамилии спустя 10 лет брака с Павлом Волей. Об этом она заговорила во время своего YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Телеведущая сказала, что подумывает об этом в честь 10-летней годовщины свадьбы.

Утяшева пошутила, что сделает видео в стиле Ольги Бузовой и напишет: «Ляйсан Утяшевой больше нет».

Гости ее шоу предложили сделать двойную фамилию Утяшева-Воля, однако, по мнению, телеведущей, это неудобно произносить.

Фото: instagram

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Популярная российская телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева задумалась о смене своей фамилии спустя 10 лет брака с Павлом Волей. Об этом она заговорила во...
 
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