Политэксперт Сергей Михеев о не начавшейся войне в Украине и истинных замыслах Запада

Источник материала: ОНТ

Война, которая не началась 16 февраля, психологическая и информационная атака со стороны Запада, эвакуация граждан иностранных государств и вывод инвестиций из Украины. Складывается ощущение, что Запад бессовестно подставляет «страну-союзницу». При этом бросается в глаза, что у Запада единственный рычаг – санкции. Беларусь, Китай, Россия. Почему Европа и США так себя ведут и к чему это все может привести – узнаем, что об этом думает известный российский политолог Сергей Михеев.

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