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Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на МКАД

16.02.2022 22:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла сегодня около 19.30 на 37-м км внешнего кольца МКАД. По предварительной информации, незадолго до происшествия 21-летний водитель ГАЗ из-за возникшей неисправности остановил автомобиль в первой полосе движения. В стоящий грузовик врезался Mercedes под управлением 32-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и Государственного комитета судебных экспертиз проводят осмотр места происшествия: опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о ДТП, СК просит сообщить по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, незадолго до происшествия 21-летний водитель ГАЗ из-за возникшей неисправности остановил автомобиль в первой полосе движения. В...
 
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