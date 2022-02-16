Чистая прибыль резидентов СЭЗ подскочила почти в 8 раз в 2021 году

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Как сообщается, за 2021 год резиденты свободных экономических зон улучшили свои основные показатели, сформировав в общей сложности около 5% белорусского ВВП.

В целом резиденты СЭЗ в прошлом году сумели привлечь 23% от всех прямых инвестиций на чистой основе. Сопоставимые доли были и в товарном экспорте, а также промышленном производстве – 21% и 18% соответственно. Объемы промышленного производства резидентов СЭЗ, выручка и товарный экспорт выросли в 2021 году по сравнению с предыдущим в 1,4 раза.

производство промышленной продукции – 27,7 млрд. руб.

выручка от реализации – 29,5 млрд. руб.

экспорт товаров – $ 8,3 млрд.

Налогов в 2021 году благодаря компаниям, работающим в СЭЗ, удалось собрать на сумму 1,8 млрд. рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2020 году. Инвестиции в основной капитал выросли до 1,6 млрд рублей – в 1,1 раза.

Ни один резидент СЭЗ за 2021 год не был убыточен, а их совокупная чистая прибыль достигла 2,1 млрд. рублей, увеличившись в сравнении с 2020 годом в 7,7 раза.

Всего в СЭЗ в начале 2022 года насчитывалось 432 субъекта хозяйствования, за прошлый год новичков стало на 25 больше. В некоторых областях страны резиденты формировали более двух третей инвестиций, около половины товарного экспорта и треть промышленного производства. Успешные показатели позволили увеличить среднюю зарплату сотрудников, работающих в компаниях-резидентах, до 1477 рублей (+20,5% по сравнению с 2020 годом), что на 15% выше региональной. СЭЗ привлекают инвестиции из более чем трех десятков стран, а их общая заявленная сумма – $ 7,5 млрд.

В Минэкономики сообщили о развитии энергетической и иной инфраструктуры в рамках повышения производственных возможностей СЭЗ. Министерство отчиталось, что за прошлый год государство инвестировало примерно 63 млн. рублей в инфраструктурные объекты, а в нынешнем году планирует выделить для этих целей еще 48 млн. рублей.

Напомним, на данный момент в Беларуси существует шесть свободных экономических зон, где действуют более благоприятные для бизнеса условия работы и налогообложения: «Брест», «Минск», «Гомель-Ратон», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест».