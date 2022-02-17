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Хитрый хаски доказал коту, что он тоже может доставать вкусняшки с верхних полок. Пушистик остался в шоке
Источник материала: ОНТ
Все мы знаем, какими любопытными и хитрыми могут быть коты в поисках чего-нибудь вкусненького. Они ловко забираются на самые высокие полки, причем делают это легко и грациозно.
Но герой этого видео доказал, что собаки не отстают от котов в этом деле. Причем не самых маленьких пород. Хаски взобрался на верхушку кошачьего комплекса в поисках вкусняшки. Кот, увидев это, был ошарашен.
Фото:
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Хитрый хаски доказал коту, что он тоже может доставать вкусняшки с верхних полок. Пушистик остался в шоке
Все мы знаем, какими любопытными и хитрыми могут быть коты в поисках чего-нибудь вкусненького. Они ловко забираются на самые высокие полки, причем делают это легко...
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