Хитрый хаски доказал коту, что он тоже может доставать вкусняшки с верхних полок. Пушистик остался в шоке

Источник материала: ОНТ

Все мы знаем, какими любопытными и хитрыми могут быть коты в поисках чего-нибудь вкусненького. Они ловко забираются на самые высокие полки, причем делают это легко и грациозно.

Но герой этого видео доказал, что собаки не отстают от котов в этом деле. Причем не самых маленьких пород. Хаски взобрался на верхушку кошачьего комплекса в поисках вкусняшки. Кот, увидев это, был ошарашен.



Ролик очень понравился пользователям Сети. Он набрал множество просмотров и лайков в TikTok: «Хаски – это большие кошки», «Кот породы „Мейн-хасун“», «Видит цель – не видит препятствий», «Кот в шоке просто от всего этого представления».

Фото: depositphotos.com

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