В олимпийском хоккейном турнире определились полуфиналисты

Источник материала: ОНТ

В олимпийском хоккейном турнире сегодня определились полуфиналисты.

Сборная России со счетом 3:1 обыграла датчан. Теперь подопечные Алексея Жамнова сразятся с грозными шведами, которые победили канадцев – 2:0. Команда Финляндии не оставила шансов швейцарцам – 5:1. Их соперниками по полуфиналу будут словаки. Европейцы по буллитам обыграли сборную США со счетом 3:2.

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