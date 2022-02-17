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В олимпийском хоккейном турнире определились полуфиналисты

17.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В олимпийском хоккейном турнире определились полуфиналисты

В олимпийском хоккейном турнире сегодня определились полуфиналисты.

Сборная России со счетом 3:1 обыграла датчан. Теперь подопечные Алексея Жамнова сразятся с грозными шведами, которые победили канадцев – 2:0. Команда Финляндии не оставила шансов швейцарцам – 5:1. Их соперниками по полуфиналу будут словаки. Европейцы по буллитам обыграли сборную США со счетом 3:2.

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В олимпийском хоккейном турнире сегодня определились полуфиналисты. Сборная России со счетом 3:1 обыграла датчан. Теперь подопечные Алексея Жамнова сразятся с...
 
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