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Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге

17.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня состоялась жеребьевка 32-го чемпионата Беларуси по футболу. 16 команд Высшей лиги проведут традиционный двухкруговой турнир с играми дома и в гостях.

Первый тур чемпионата пройдет с 18 по 20 марта. Его откроет матч фаворитов – брестского «Динамо» и «Шахтера». БАТЭ встретится с мозырской «Славией», а столичное «Динамо» сыграет с футбольным клубом «Минск». Встречи 2-го тура намечены на 1–3 апреля.

Встречи заключительного, 30-го тура состоятся 19 ноября. По итогам чемпионата команды, которые займут 15 и 16 места, покинут элитный дивизион, уступив места двум лучшим представителям 1-й лиги.

Сезон обещает быть интересным: многие команды выйдут на поле обновленным составом. Самой титулованной командой Высшей лиги остается БАТЭ – клуб выигрывал чемпионат Беларуси 15 раз. 7 побед в турнире у минского «Динамо». Действующий чемпион, солигорский «Шахтер», становился сильнейшим клубом страны 3 раза.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялась жеребьевка 32-го чемпионата Беларуси по футболу. 16 команд Высшей лиги проведут традиционный двухкруговой турнир с играми дома и в гостях. Первый...
 
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