На МКАД произошло смертельное ДТП. Погиб 32-летний мужчина

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет и ГАИ сообщили о смертельном ДТП на внешнем кольце МКАД со стороны ул. Тимирязева.

Авария произошла около 19:30. 21-летний водитель «Газели» совершил вынужденную остановку в первой полосе с включенной аварийной сигнализацией. 32-летний водитель Mercedes не заметил автомобиль и врезался в него. От полученных ударов мужчина скончался на месте.

На месте работали сотрудники СК, ГАИ и скорой помощи.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Telegram