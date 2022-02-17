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На МКАД произошло смертельное ДТП. Погиб 32-летний мужчина
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет и ГАИ
Авария произошла около 19:30. 21-летний водитель «Газели» совершил вынужденную остановку в первой полосе с включенной аварийной сигнализацией. 32-летний водитель Mercedes не заметил автомобиль и врезался в него. От полученных ударов мужчина скончался на месте.
На месте работали сотрудники СК, ГАИ и скорой помощи.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: СК
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Следственный комитет и ГАИ сообщили о смертельном ДТП на внешнем кольце МКАД со стороны ул. Тимирязева. Авария произошла около 19:30. 21-летний водитель «Газели»...
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