Транспортный коллапс на границе Беларуси с Евросоюзом: причина очередей из фур

Источник материала: ОНТ

Транспортный коллапс на границе с Евросоюзом набирает обороты. После долгого ожидания дальнобойщики устраивают забастовки и выходят на дорогу, пытаясь самостоятельно регулировать очередь в пункте пропуска «Берестовица». Здесь одна из самых сложных ситуаций. Машины простаивают по неделе и больше. Очередь растет, ее протяженность уже больше 20 километров. Растет и градус напряженности водителей.





Хвост очереди без движения уже свыше 30 часов. Дальнобойщики не готовы к такому, за питьевой водой и продуктами вынуждены ходить за несколько километров в деревни. Многие водители, не выдержав длительного ожидания, объезжают очередь проселочными дорогами, и пытаются вклиниться в самое начало. Им преграждают движение коллеги, требуют документы на внеочередной въезд – вспыхивают конфликты.

Кирилл Прокопенко: «Существуют здесь вокруг деревень объездные пути, хотя везде стоят знаки, что грузовым въезд запрещен, однако никого это не пугает и объезжают и влазят в колейку».

Сергей Васильев: «Здесь территория есть большая пустая – можно сделать как отстойник. Такая площадка, что водители собираются – много машин, и выезжают по пропускам, точнее по квиточкам таким – по электронной очереди. Вот они въезжают – получают талончик и номер очереди. И соответственно по очереди каждый выезжает. И тогда никто никого не будет обманывать, никто не будет вклиниваться».

Юрий Салманов: «Проехали на ТЛЦ, также приоритет по пропускам и также приоритет – скоропорт и АДР – и получается, мы вообще стоим тут».

Сегодня в «Берестовице», как, впрочем, и многие последние недели, очередь превышала 500 фур. Но пункт пропуска не рассчитан на такие нагрузки. Проблема стала больше после закрытия польской стороной пункта пропуска «Кузница». За сутки через него проходили более тысячи грузовиков. Сейчас транспортные потоки распределились на другие направления. ГАИ и таможня перешли на усиленный вариант работы.

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома: «В целях повышения безопасности дорожного движения на автодороге Р99 вблизи пункта пропуска "Берестовица", а также поселка Пограничный, сотрудниками Госавтоинспекции организовано несение службы в круглосуточном режиме. При этом инспекторы, находящиеся в указанном населенном пункте и пунктах пропуска, ориентированы не только на осуществление распорядительных регулировочных действий, но и на оказание помощи, находящимся там гражданам и водителям».

Ситуация усугубилась из-за обновлений информационных таможенных систем Литвы. Привести в оптимальное состояние их не могут уже несколько недель. Таможенный департамент, пограничные службы и руководство контрольно-пропускных пунктов страны-соседки не могут прийти к консенсусу. А в это время на выезд из Литвы очереди тоже растут – водители ожидают и по 12 дней. Бизнес несет потери. Впрочем, дальнобойщики по белорусскую сторону тоже жалуются на простои и их влияние на зарплату.

Виталий Матешук, заместитель начальника отдела организации таможенного контроля Гродненской региональной таможни: «Таможенными службами Республики Беларусь принимаются меры по усилению дежурных смен за счет увеличения дополнительных рабочих мест и увеличения численного состава должностных лиц. При въезде транспортных средств в Республику Беларусь выполняются установленные таможенные нормы пропуска, а в некоторых случаях они даже перевыполняются. Вместе с этим, такого нельзя сказать о выездном направлении, где многое зависит от работы сопредельного государства. Что сильно сказывается на увеличении грузовых транспортных средств, следующих из Республики Беларусь».

По последним данным, за минувшие сутки польская и литовская стороны оформили 60% грузопотока, а белорусская 110%. Несмотря на перевыполнение плана, наши таможенники готовы работать еще больше, если польская и литовская службы начнут трудиться в полную силу. Прогнозы, когда исчезнут гигантские очереди, никто делать не берется. В Польшу, Литву и Латвию выезда ожидают около 5000 фур.

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