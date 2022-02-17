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Транспортный коллапс на границе Беларуси с Евросоюзом: причина очередей из фур
Источник материала: ОНТ
Транспортный коллапс на границе с Евросоюзом набирает обороты. После долгого ожидания дальнобойщики устраивают забастовки и выходят на дорогу, пытаясь самостоятельно регулировать очередь в пункте пропуска «Берестовица». Здесь одна из самых сложных ситуаций. Машины простаивают по неделе и больше. Очередь растет, ее протяженность уже больше 20 километров. Растет и градус напряженности водителей.
Хвост очереди без движения уже свыше 30 часов. Дальнобойщики не готовы к такому, за питьевой водой и продуктами вынуждены ходить за несколько километров в деревни. Многие водители, не выдержав длительного ожидания, объезжают очередь проселочными дорогами, и пытаются вклиниться в самое начало. Им преграждают движение коллеги, требуют документы на внеочередной въезд – вспыхивают конфликты.
Сегодня в «Берестовице», как, впрочем, и многие последние недели, очередь превышала 500 фур. Но пункт пропуска не рассчитан на такие нагрузки. Проблема стала больше после закрытия польской стороной пункта пропуска «Кузница». За сутки через него проходили более тысячи грузовиков. Сейчас транспортные потоки распределились на другие направления. ГАИ и таможня перешли на усиленный вариант работы.
Ситуация усугубилась из-за обновлений информационных таможенных систем Литвы. Привести в оптимальное состояние их не могут уже несколько недель. Таможенный департамент, пограничные службы и руководство контрольно-пропускных пунктов страны-соседки не могут прийти к консенсусу. А в это время на выезд из Литвы очереди тоже растут – водители ожидают и по 12 дней. Бизнес несет потери. Впрочем, дальнобойщики по белорусскую сторону тоже жалуются на простои и их влияние на зарплату.
По последним данным, за минувшие сутки польская и литовская стороны оформили 60% грузопотока, а белорусская 110%. Несмотря на перевыполнение плана, наши таможенники готовы работать еще больше, если польская и литовская службы начнут трудиться в полную силу. Прогнозы, когда исчезнут гигантские очереди, никто делать не берется. В Польшу, Литву и Латвию выезда ожидают около 5000 фур.
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Транспортный коллапс на границе с Евросоюзом набирает обороты. После долгого ожидания дальнобойщики устраивают забастовки и выходят на дорогу, пытаясь...
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