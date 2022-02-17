Развитие регионов и подготовка к референдуму – ключевые темы рабочей поездки Игоря Сергеенко в Пинский район

Источник материала: ОНТ

Развитие регионов, качество жизни на селе, подготовка к референдуму – ключевые темы рабочей поездки главы Администрации Президента Игоря Сергеенко в Пинский район.





Полесье – регион с высоким аграрным потенциалом, задача местных органов власти – продолжить создавать комфортные условия для людей. На совещании с хозяйственным активом обсудили итоги работы, в том числе задачи на год. Строительство жилья, ремонт дорог, совершенствование медицины. Встреча проходила в «Парохонске», здесь – около 2,5 тысяч жителей. Несмотря на удаленность от крупных городов, об оттоке населения речи не идет. Сюда приезжают молодые семьи, в поисках лучшей жизни едут украинцы. Развивается соцсфера, растет зарплата. Все благодаря сельхозпредприятию, за пару лет в «Парохонском» появились новые фермы, широко используются мировые технологии.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Сегодня сельское хозяйство у нас развивается такими темпами, что мы выходим на мировой уровень, и сегодня мы входим в тройку экспортеров по молочной продукции. Мы обеспечиваем не только свою страну, но и активно работаем на внешних рынках, и об этом говорят цифры. Не за горами выйдем и на такие цифры – до десяти миллиардов. Но сегодня, благодаря таким хозяйствам и другим, крупным, поменьше, – продовольственная безопасность обеспечена».

Обсудили и предстоящий референдум. Интерес к главному общественно-политическому событию большой, с разных сторон. Есть те, кто пытается дестабилизировать обстановку, радикально настроить белорусов, правительство не исключает провокаций на избирательных участках. Немало внимания уделено безопасности, чтобы и члены избирательных комиссий, и участники референдума чувствовали себя защищенными.

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