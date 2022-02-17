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Украинская певица Алина Паш отказалась представлять свою страну на «Евровидении-2022»
Источник материала: ОНТ
Певица Алина Паш отказалась от участия в «Евровидении» за Украину в этом году. Об этом она написала в своем
Девушка написала, что ей поступают угрозы в связи со скандалом, связанным с ее посещением Крыма.
Ранее певицу заподозрили в подделке документов о посещении Крыма. Национальная общественная телерадиокомпании усомнилась в подлинности документа.
Кто будет представлять Украину вместо Алины Паш на конкурсе и будет ли участвовать страна в конкурсе в этом году, пока неизвестно.
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Певица Алина Паш отказалась от участия в «Евровидении» за Украину в этом году. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. Девушка написала, что ей поступают...
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