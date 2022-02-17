Деэскалация напряжения вокруг Украины и отношения с Россией – главные темы обсуждений в Европе

Источник материала: ОНТ

Деэскалация напряжения вокруг Украины и отношения с Россией – главные темы сегодняшних встреч в Европейском парламенте и штаб-квартире НАТО. В Брюсселе началось двухдневное заседание министров обороны стран Альянса, а в Страсбурге ведущие политики объединенной Европы делились с депутатами своим видением преодоления главных вызовов, которые, как выясняется, не только внешние, но и внутренние.





Может, это и совпадение, но так случилось, что именно 16 февраля, в день, который многие западные медиа объявили датой нападения России на Украину, в политических столицах Европы, одновременно и в Брюсселе, и в Страсбурге, начались плановые встречи и консультации и представителей ЕС и глав оборонных ведомств членов НАТО. Несмотря на пеструю повестку, главенствует, конечно, тема роста военного напряжения на юго-востоке Украины.

Несмотря на то, что обещанной войны не случилось, более того появились сообщения о начале отвода российских военных подразделений в места дислокации после завершения их участия в маневрах, глава НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания министров обороны фактически признал, что такая массированная информационная раскрутка возможного вторжения – это часть работы Альянса и пропаганда подготовки агрессии России против Украины будет продолжена.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути. Мы уже видели отвод военных от границы, но они оставили там тяжелые вооружения и технику, что позволяет им в короткие сроки вернуться. Мы, конечно, внимательно следим за ситуацией».

При этом Столтенберг отметил, что Альянс получает от России сигналы о готовности дать шанс дипломатии. И во время встреч министров обороны в штаб-квартире, сегодня и завтра, перспективы дипломатического разрешения ситуации будут на повестке.

Призывы найти дипломатический выход звучали сегодня и в Европарламенте. В Овальном зале перед евродепутатами выступили главные фигуры объединенной Европы – председатели европейского Совета и Еврокомисии.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета: «Сегодня выбор стоит между войной и сопутствующими ей трагическими жертвами или мужеством политического участия, мужеством дипломатических переговоров. Совершенно очевидно, что Европейский союз выбирает дипломатию и выбирает переговоры».

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Европейский союз и его трансатлантические партнеры едины в этом кризисе, и наш призыв к России предельно ясен: не выбирайте войну. Путь сотрудничества между Россией и нами все еще возможен. Но давайте будем бдительны. Несмотря на вчерашние новости, НАТО пока не видит признаков какого-либо сокращения российских войск».

Во время дебатов большая часть евродепутатов критиковали отношения с Россией, призвали лидеров ЕС говорить с Москвой более решительно, кардинально снизить энергетическую зависимость Европы, к примеру, через остановку проекта «Северный поток-2» и наращивать информационное противодействие. Хотя куда уже больше, заявил словацкий депутат Милан Угрик.

Достаточно ярко перед коллегами выступила депутат от Латвии, которая призвала остановить войну на Донбассе и напомнила присутствующим в зале о жертвах за время конфликта только среди детей.

На словах ее прервали и объявили, что время вышло. Отношение к демократическим процедурам в сердце демократии в последнее время у самих членов ЕС вызывает много споров. Некоторые из них доходят до суда. К примеру, сегодня Верховный суд ЕС отклонил претензии Польши и Венгрии, которые пытались опротестовать решение Еврокомисии о лишении этих стран финансирования из общего бюджета, если те не перестанут нарушать основополагающие принципы ЕС – а именно верховенство права.

36 миллиардов евро, которые предназначались на восстановление после пандемии для Польши, и 7 миллиардов для Венгрии теперь, скорей всего, останутся заморожены до тех пор, пока обе страны не наведут порядок со своими законами.

Польша и Венгрия уже пригрозили принять ответные меры, заявив что готовы совместно блокировать другие решения Евросоюза, которые требуют единогласия, например, климатические и энергетические бюджеты.

﻿Из Польши после сегодняшнего решения Европейского суда уже прозвучала угроза, что, если Еврокомиссия все же заблокирует выплату Варшаве средств из европейских фондов, польское правительство приостановит внесение взносов в бюджет ЕС. Похоже, обозначена одна из главных внутренних проблем ЕС ближайшего времени.

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