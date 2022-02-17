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Деэскалация напряжения вокруг Украины и отношения с Россией – главные темы обсуждений в Европе
Источник материала: ОНТ
Деэскалация напряжения вокруг Украины и отношения с Россией – главные темы сегодняшних встреч в Европейском парламенте и штаб-квартире НАТО. В Брюсселе началось двухдневное заседание министров обороны стран Альянса, а в Страсбурге ведущие политики объединенной Европы делились с депутатами своим видением преодоления главных вызовов, которые, как выясняется, не только внешние, но и внутренние.
Может, это и совпадение, но так случилось, что именно 16 февраля, в день, который многие западные медиа объявили датой нападения России на Украину, в политических столицах Европы, одновременно и в Брюсселе, и в Страсбурге, начались плановые встречи и консультации и представителей ЕС и глав оборонных ведомств членов НАТО. Несмотря на пеструю повестку, главенствует, конечно, тема роста военного напряжения на юго-востоке Украины.
Несмотря на то, что обещанной войны не случилось, более того появились сообщения о начале отвода российских военных подразделений в места дислокации после завершения их участия в маневрах, глава НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания министров обороны фактически признал, что такая массированная информационная раскрутка возможного вторжения – это часть работы Альянса и пропаганда подготовки агрессии России против Украины будет продолжена.
При этом Столтенберг отметил, что Альянс получает от России сигналы о готовности дать шанс дипломатии. И во время встреч министров обороны в штаб-квартире, сегодня и завтра, перспективы дипломатического разрешения ситуации будут на повестке.
Призывы найти дипломатический выход звучали сегодня и в Европарламенте. В Овальном зале перед евродепутатами выступили главные фигуры объединенной Европы – председатели европейского Совета и Еврокомисии.
Во время дебатов большая часть евродепутатов критиковали отношения с Россией, призвали лидеров ЕС говорить с Москвой более решительно, кардинально снизить энергетическую зависимость Европы, к примеру, через остановку проекта «Северный поток-2» и наращивать информационное противодействие. Хотя куда уже больше, заявил словацкий депутат Милан Угрик.
Достаточно ярко перед коллегами выступила депутат от Латвии, которая призвала остановить войну на Донбассе и напомнила присутствующим в зале о жертвах за время конфликта только среди детей.
На словах ее прервали и объявили, что время вышло. Отношение к демократическим процедурам в сердце демократии в последнее время у самих членов ЕС вызывает много споров. Некоторые из них доходят до суда. К примеру, сегодня Верховный суд ЕС отклонил претензии Польши и Венгрии, которые пытались опротестовать решение Еврокомисии о лишении этих стран финансирования из общего бюджета, если те не перестанут нарушать основополагающие принципы ЕС – а именно верховенство права.
36 миллиардов евро, которые предназначались на восстановление после пандемии для Польши, и 7 миллиардов для Венгрии теперь, скорей всего, останутся заморожены до тех пор, пока обе страны не наведут порядок со своими законами.
Польша и Венгрия уже пригрозили принять ответные меры, заявив что готовы совместно блокировать другие решения Евросоюза, которые требуют единогласия, например, климатические и энергетические бюджеты.
Из Польши после сегодняшнего решения Европейского суда уже прозвучала угроза, что, если Еврокомиссия все же заблокирует выплату Варшаве средств из европейских фондов, польское правительство приостановит внесение взносов в бюджет ЕС. Похоже, обозначена одна из главных внутренних проблем ЕС ближайшего времени.
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Деэскалация напряжения вокруг Украины и отношения с Россией – главные темы сегодняшних встреч в Европейском парламенте и штаб-квартире НАТО. В Брюсселе началось...
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