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Более 20 сараев горело ночью в Советском районе Минска
Источник материала: БелТА
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 сараев горело ночью в Советском районе Минска, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о загорании коллективных сараев поступило в МЧС в 23.51 16 февраля. Пожар произошел по пр.Машерова, 6а, корп.1. В результате возгорания повреждены 23 сарая на общей площади 120 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Всего за прошедшие сутки в Минске зарегистрированы два пожара. Второй - на балконе по ул.Романовская Слобода, 9. На оказание технической помощи спасатели выезжали 4 раза.-0-
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Сообщение о загорании коллективных сараев поступило в МЧС в 23.51 16 февраля. Пожар произошел по пр.Машерова, 6а, корп.1. В результате возгорания повреждены 23 сарая на...
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