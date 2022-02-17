До конца 2022 года Генпрокуратура обследует более 300 мест захоронения жертв геноцида на территории Беларуси

Источник материала: ОНТ

Фашистский террор в отношении мирного населения не имеет срока давности. До конца года Генпрокуратура обследует более 300 ранее неизвестных мест захоронения жертв геноцида на территории Беларуси.

По новым данным, полученным от живых свидетелей войны, установлено, что с 1943 года нацисты заметали следы своих зверств и сжигали тела убитых. Сведения проверяются, но уже известно, что жертв куда больше, чем было известно ранее. В захоронениях могут находиться останки десятков тысяч погибших от рук карателей.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: «Масштабы трагедии гораздо более серьезные, чем это было в официальной статистике. Речь идет уже как минимум о трех миллионах жертв, потому что цифры, которые содержатся в документах и показаниях, говорят о том, что даже в известных местах массового уничтожения было уничтожено гораздо больше людей, в разы больше».

Материалы уголовного дела направляются в международные институты. Это необходимо для признания фактов геноцида и решения вопроса об ответственности карателей.

Подписывайтесь на нас в Telegram