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До конца 2022 года Генпрокуратура обследует более 300 мест захоронения жертв геноцида на территории Беларуси
Источник материала: ОНТ
Фашистский террор в отношении мирного населения не имеет срока давности. До конца года Генпрокуратура обследует более 300 ранее неизвестных мест захоронения жертв геноцида на территории Беларуси.
По новым данным, полученным от живых свидетелей войны, установлено, что с 1943 года нацисты заметали следы своих зверств и сжигали тела убитых. Сведения проверяются, но уже известно, что жертв куда больше, чем было известно ранее. В захоронениях могут находиться останки десятков тысяч погибших от рук карателей.
Материалы уголовного дела направляются в международные институты. Это необходимо для признания фактов геноцида и решения вопроса об ответственности карателей.
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До конца 2022 года Генпрокуратура обследует более 300 мест захоронения жертв геноцида на территории Беларуси
Фашистский террор в отношении мирного населения не имеет срока давности. До конца года Генпрокуратура обследует более 300 ранее неизвестных мест захоронения жертв...
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