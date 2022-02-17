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Украина приостановила транзит белорусских калийных удобрений с 16 февраля
Источник материала: ОНТ
Госкомпании «Укржелдорога» с 16 февраля приостановила транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины,
Меры касаются продукции «Беларуськалия» - производителя калийных минеральных удобрений, нашего крупнейшего экспортера. Таким образом, доставка продукции предприятия блокирована в Словакию, Венгрию, Румынию, Чехию, Польшу, Австрию и другие страны Европы.
«Укржелдорога» не указывает срок, в течение которого будет действовать данное ограничение. Также отсутствует обоснование принимаемых мер.
Фото: Pixabay.com
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Госкомпании «Укржелдорога» с 16 февраля приостановила транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании....
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