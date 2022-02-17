﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина приостановила транзит белорусских калийных удобрений с 16 февраля

17.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Украина приостановила транзит белорусских калийных удобрений с 16 февраля

Госкомпании «Укржелдорога» с 16 февраля приостановила транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

Меры касаются продукции «Беларуськалия» - производителя калийных минеральных удобрений, нашего крупнейшего экспортера. Таким образом, доставка продукции предприятия блокирована в Словакию, Венгрию, Румынию, Чехию, Польшу, Австрию и другие страны Европы.

«Укржелдорога» не указывает срок, в течение которого будет действовать данное ограничение. Также отсутствует обоснование принимаемых мер.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госкомпании «Укржелдорога» с 16 февраля приостановила транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сельчанин откопал снаряд в огороде в Кобринском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by