Украина приостановила транзит белорусских калийных удобрений с 16 февраля

Источник материала: ОНТ

Госкомпании «Укржелдорога» с 16 февраля приостановила транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

Меры касаются продукции «Беларуськалия» - производителя калийных минеральных удобрений, нашего крупнейшего экспортера. Таким образом, доставка продукции предприятия блокирована в Словакию, Венгрию, Румынию, Чехию, Польшу, Австрию и другие страны Европы.

«Укржелдорога» не указывает срок, в течение которого будет действовать данное ограничение. Также отсутствует обоснование принимаемых мер.

Фото: Pixabay.com

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