Польша отказывается вносить взносы в общеевропейский бюджет

Источник материала: ОНТ

Варшава пригрозила Брюсселю отказом вносить взносы в бюджет ЕС, если европейские фонды будут закрыты для нее.

При этом, Польша отказывается признавать верховенство общеевропейского права.

По словам заместителя министра юстиции страны, она может ставить под сомнение те политики Евросоюза, которые негативно отражаются на ее благосостоянии.

Европейский Суд накануне отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения средств из евробюджета.

Одно из его условий – приоритет общеевропейского права над национальным, с чем ни Варшава, ни Будапешт не согласны.

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