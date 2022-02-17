﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша отказывается вносить взносы в общеевропейский бюджет

17.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Польша отказывается вносить взносы в общеевропейский бюджет

Варшава пригрозила Брюсселю отказом вносить взносы в бюджет ЕС, если европейские фонды будут закрыты для нее.

При этом, Польша отказывается признавать верховенство общеевропейского права.

По словам заместителя министра юстиции страны, она может ставить под сомнение те политики Евросоюза, которые негативно отражаются на ее благосостоянии.

Европейский Суд накануне отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения средств из евробюджета.

Одно из его условий – приоритет общеевропейского права над национальным, с чем ни Варшава, ни Будапешт не согласны.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Варшава пригрозила Брюсселю отказом вносить взносы в бюджет ЕС, если европейские фонды будут закрыты для нее. При этом, Польша отказывается признавать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сельчанин откопал снаряд в огороде в Кобринском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by