Украинская экономика страдает от нагнетания обстановки вокруг «российской агрессии»

Источник материала: ОНТ

Несмотря на неоднократные заявления Минска и Москвы о том, что учение не представляет опасности для соседей, маневры стали одним из поводов для информационной истерии в западных СМИ.

Там делали прогнозы о сроках якобы «российской агрессии» против Украины, но все даты начала войны оказались фейками.

После очередного фиаско с пророчествами нагнетание продолжается, при этом украинская экономика сильно страдает от паники.

К воздушной блокаде добавилась морская. Пока авиакомпании продолжают вывод самолетов за пределы страны, акватории Черного и Азовского морей страховщики также признали опасными.

Это чревато огромными потерями: по морю перемещается 60% украинского экспорта и половина импорта – от товаров массового спроса до угля и нефтепродуктов. И по ним есть угроза срыва сроков доставки и, как следствие – подорожания. Что в очередной раз ударит по кошелькам простых украинцев, которые и без того устали от напряженной обстановки и все меньше доверяют власти.

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