Сельчанин откопал снаряд в огороде в Кобринском районе

Источник материала: БелТА

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобринского района обнаружил в своем огороде артснаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Кобринского РОВД позвонил мужчина и сообщил, что нашел предмет, напоминающий боеприпас. Находку он обнаружил во время хозяйственных работ на приусадебном участке.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа. По оценке специалистов, это был артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В УВД напоминают: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов нужно незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-