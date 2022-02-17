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Сельчанин откопал снаряд в огороде в Кобринском районе

17.02.2022 09:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобринского района обнаружил в своем огороде артснаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Кобринского РОВД позвонил мужчина и сообщил, что нашел предмет, напоминающий боеприпас. Находку он обнаружил во время хозяйственных работ на приусадебном участке.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа. По оценке специалистов, это был артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В УВД напоминают: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов нужно незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В дежурную часть Кобринского РОВД позвонил мужчина и сообщил, что нашел предмет, напоминающий боеприпас. Находку он обнаружил во время хозяйственных работ на...
 
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