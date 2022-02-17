Минчанин лишился более Br16 тыс. после разговора с лжесотрудником банка

Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств с карт-счетов 34-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Мужчине посредством одного из мессенджеров позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что неизвестные пытаются похитить данные банковской карты минчанина. Для проверки сохранности лжесотрудник предложил загрузить на мобильный телефон неизвестное приложение, но мужчина отказался, по причине сомнений в данной операции. После отказа телефонный разговор переключили на девушку, которая также представилась сотрудницей службы безопасности банка", - рассказали в УСК.

Минчанину назвали его паспортные данные, номера банковской карты, и сомнения у него в происходящем развеялись. Под руководством девушки он установил приложение на мобильный телефон и продиктовал ей необходимую для регистрации информацию. Спустя пару минут с карт-счета потерпевшего были сняты денежные средства в размере Br1,2 тыс. Мужчина удивился произошедшему, но девушка заверила, что средства вернутся спустя некоторое время, так как служба безопасности заморозила его счета. Также минчанину сообщили, что на его имя оформлена заявка на получение кредита, а чтобы мошенники не успели раньше него обналичить деньги, предстоит оформить кредит самостоятельно.

Утром следующего дня минчанин поехал в банк и взял кредит по максимальной ставке в размере Br15 тыс., пару минут спустя с ним снова связалась лжесотрудница банка. Девушка обратила внимание, что денежные средства будут списываться, но в скором времени вернутся обратно.

Вечером гражданину в очередной раз позвонили и сообщили, что неизвестные вновь пытаются украсть его деньги. Позже минчанин поехал в банк и взял очередной кредит. Однако спустя несколько дней мужчина успел аннулировать взятый кредит.

У потерпевшего возникли сомнения в происходящем, он решил поехать в банк для блокировки своей карты. В течение недели он также удалил вредоносное приложение и обратился в правоохранительные органы.

Всего потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму Br16 200. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.-0-