Жительница Жлобина оставила новорожденную умирать в лесу: дело направлено в суд

Источник материала: БелТА

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в областной суд уголовное дело в отношении 38-летней уроженки Жлобинского района, которой инкриминировано убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела, ранее судимая женщина в октябре 2020 года узнала о своей беременности. "Не желая исполнять родительские обязанности, она решила лишить жизни будущего ребенка. Беременная не стала на учет в женскую консультацию и скрывала свое положение. В это время она злоупотребляла спиртными напитками и вела асоциальный образ жизни", - рассказали в прокуратуре.

Женщина родила ребенка вне медицинского учреждения в июле 2021 года. Отнесла новорожденную дочь в безлюдное и труднодоступное место в лесу. Уложив малышку в картонную коробку, оставила ее на земле. Девочка умерла.

Уголовное дело находилось в производстве УСК по Гомельской области. В прокуратуре Гомельской области изучили уголовное дело и пришли к выводу об обоснованности предъявленного женщине обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств ее вины, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Прокурор согласился с квалификацией содеянного по п.п. 2,6 ч.2 ст.139 УК Беларуси.

Избранную ранее меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-