Источник материала: Myfin



​Счастливые жильцы «Копенгагена» получили ключи

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Дизайнерское лобби и стойка консьержа

Minsk World — территория любви. Жизнь в новостройке, расположенной в квартале с развитой инфраструктурой, огромным парком и шаговой доступностью метро, намного лучше «рая в шалаше»!

Юрий и Ольга искали жильё на четверых. Но вселяться будут уже впятером!

В семье Юры и Оли родился третий ребёнок!

Ольга:«Мы вошли и увидели, что это своё, родное. И сразу давай обсуждать: «А что у нас будет здесь?», «Где поставим мебель?». О выборе между «Копенгагеном» и другими домами даже не думали! Я медик. Врачам здесь давали лучшую скидку — и мы решились! Нас было четверо. А сейчас уже пятеро! Под окнами нашего дома детский сад. Шутим, что однажды летом отправим туда малыша одного — в тапочках… Заходишь в дом – и радуется душа!

Зона отдыха для гостей в фойе

Семья Ольги и Юрия будет счастлива в Minsk World!

О жизни в Minsk World мечтал и сын Елены!



«…Меня вдохновляет это место!»

Елена: «Год назад мы с сыном проезжали мимо дома «Волна». И вдруг: «Мама, как это красиво! Хочу здесь жить!». Рада, что мы оказались именно здесь. Наблюдала, как этот мир строится и растёт буквально на глазах. Интересная архитектура. Замечательная инфраструктура комплекса. Обилие света. Два входа. Можно зайти с прилегающей к дому территории, но можно и с улицы. Есть санитарная комната с пеленальным столиком.

Вышли на прогулку, но пора сменить подгузник? Есть пеленальный столик и умывальник!

Найдётся место детским коляскам, а для удобства мам и лиц с ограниченными возможностями обустроены пандусы!

«Картины на стенах словно в движении, а движение – это жизнь! Метро рядом, но не под самыми окнами, — удобно и не будет шума. До центра и вокзала – рукой подать. Будет чудесный парк. Это тот случай, когда не ты выбираешь дом, а дом выбирает тебя!»



«Здесь много перспектив!»

Валентина Ивановна: «Подъезды хорошие, современные и светлые. Посмотрите, какой район здесь выстроили в течение двух лет! Стройка идёт быстро. Мы получили эти апартаменты за 1 год! Нравится, что внизу есть кафешки. Открываются магазинчики, будут разные заведения. И детские площадки в безопасной зоне рядом с домом. У района очень много перспектив! Вряд ли можно найти что-то лучшее!»

Первые шаги в мир комфорта и благополучия!

Три скоростных лифта в планировочном центре секции

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25-этажный «Копенгаген» — один из высотных акцентов квартала «Северная Европа», который расположен в юго-западной части многофункционального комплекса Minsk World.

«Копенгаген». Европейский комфорт в центре белорусской столицы!

Лучшие архитекторы Беларуси и зарубежья, работающие над его инфраструктурой, создают картину счастливой и безопасной жизни, комфорта, культурного и физического развития взрослых и детей.

Квартал «Северная Европа» ждёт новых жильцов!

На прилегающей территории, где исключено транзитное движение автомобилей, обустроены красочные детские городки.

Детский городок у дома «Копенгаген»: нет машин и безопасные качели!

Непосредственно в квартале откроют детский сад с бассейном.

Детский сад в одном из престижных кварталов Minsk World. От порога дома – пешком и в тапочках!

В «Северной Европе» запроектированы взрослая и детская поликлиники, а в соседних кварталах появятся школы и многочисленные объекты культурно-бытового назначения.



В Minsk World возводится Международный финансовый центр! Многофункциональный комплекс будут соотносить с лучшими деловыми кварталами мира — Ля Дефанс (Париж), Сити (Лондон), Уолл-стрит (Нью-Йорк), Раффлз-плейс (Сингапур) и Москва-сити!

Международный финансовый центр. Деловая энергия столицы!

Любите шоппинг? Здесь откроется один из крупнейших торгово-развлекательных объектов страны — ТРЦ «Avia Mall»!

Один из самых больших ТРЦ в Беларуси!

К северной стороне квартала примкнёт городской парк. Озеленённая территория – 40 га. Фонтаны, аттракционы, зоны отдыха для детей и взрослых! В здании старого аэропорта откроют музей авиации и космонавтики.



В Minsk World строятся теннисные корты, площадки для воркаута и скейтбординга, стадионы для командных игр, велодорожки, связывающие все кварталы многофункционального комплекса.

Возможно здесь тренируются будущие обладатели «Большого шлема»

Точка роста олимпийских чемпионов по скейтбордингу

Хотите нравиться любимой? Добро пожаловать на турники!

Неподалёку ст. м. «Институт культуры». Уже работает «Ковальская слобода», а на «Аэродромной» отделывают стены керамогранитом (открытие станции запланировано на 2023 год).

Новые станции «Зеленолужской линии»

По периметру квартала «Северная Европа» остановки наземного транспорта, связывающие комплекс со всеми уголками развивающегося мегаполиса!

Гололёд? Общественный транспорт в помощь!

Для вашего авто найдётся место на парковке, расположенной на внешней стороне квартала. Однако наилучшая сохранность транспортного средства может быть обеспечена на одном из 9-этажных паркингов комплекса (доступ владельцу 24/7, видеонаблюдение, круглосуточная охрана).

«Дом для автомобилей». 9-этажный паркинг на улице Германовская, 7

Календарь полон праздников, но мечты могут исполняться и в будни! Хотите стать владельцем престижной недвижимости в многофункциональном комплексе, где реализована концепция «15-минутного города» — шаговой доступности объектов, необходимых для счастливой и комфортной жизни?



Для этого не обязательно быть волшебником!

Можно

выгодно вложить и защитить от инфляции собственный капитал

воспользоваться рассрочкой (при взносе от 30%) или кредитной программой банков-партнёров.

Minsk World . Мир комфорта, который выбирает тебя!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361