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При пожарах в Могилеве и Бобруйске спасены 2 человека

17.02.2022 11:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожарах в Могилеве и Бобруйске спасены 2 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании в квартире по ул.Леваневского областного центра поступило спасателям 16 февраля в 18.14. По прибытии их к месту вызова признаков горения не наблюдалось. Жильцы дома почувствовали запах дыма. До прибытия подразделений МЧС соседи спасли хозяина квартиры 1953 года рождения, одиноко проживающего инвалида 1-й группы. Мужчина самостоятельно не передвигается, поэтому женщины его вынесли на постельных принадлежностях. Бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина при курении.

Сообщение о пожаре квартиры на ул.Лынькова в Бобруйске поступило спасателям 16 февраля в 20.19. В момент их прибытия к месту вызова из окна квартиры на третьем этаже шел дым. Со слов соседей, в помещении мог находиться человек. Работники МЧС после вскрытия входной двери обнаружили и вынесли на свежий воздух неработающего сына хозяйки квартиры 1981 года рождения. Мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения.

В результате пожара повреждены постельные принадлежности. Эвакуация жильцов дома не проводилась. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В результате пожара повреждены постельные принадлежности. Эвакуация жильцов дома не проводилась. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем...
 
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