Благодаря бдительности минчанина задержан наркокурьер

Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля и отдела ГАИ Центрального РУВД столицы с поличным задержали 25-летнего наркокурьера. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Информацию о подозрительном молодом человеке сотруднику наркоконтроля ночью сообщил бдительный сосед. Мужчина рассказал, что во время прогулки в парке обратил внимание на парня, который останавливался возле деревьев, проводил странные манипуляции и делал фотографии", - рассказали в ГУВД.

Молодой человек был задержан во время помещения в тайники-закладки психотропа. В его автомобиле обнаружено более 50 г расфасованного и готового к распространению мефедрона. Из тайников, которые успел сделать задержанный, изъято 20 аналогичных свертков с психотропом. Общий вес изъятого составил около 100 г.

Задержанный пояснил, что успел поработать на наркомаркет три месяца.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-