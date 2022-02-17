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Благодаря бдительности минчанина задержан наркокурьер
Источник материала: БелТА
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля и отдела ГАИ Центрального РУВД столицы с поличным задержали 25-летнего наркокурьера. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Информацию о подозрительном молодом человеке сотруднику наркоконтроля ночью сообщил бдительный сосед. Мужчина рассказал, что во время прогулки в парке обратил внимание на парня, который останавливался возле деревьев, проводил странные манипуляции и делал фотографии", - рассказали в ГУВД.
Молодой человек был задержан во время помещения в тайники-закладки психотропа. В его автомобиле обнаружено более 50 г расфасованного и готового к распространению мефедрона. Из тайников, которые успел сделать задержанный, изъято 20 аналогичных свертков с психотропом. Общий вес изъятого составил около 100 г.
Задержанный пояснил, что успел поработать на наркомаркет три месяца.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-
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Информацию о подозрительном молодом человеке сотруднику наркоконтроля ночью сообщил бдительный сосед. Мужчина рассказал, что во время прогулки в парке обратил...
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