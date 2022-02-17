Абсолютная безвкусица! Какие колготки лучше не носить с сапогами? Вот 3 подсказки!

Источник материала: ОНТ

Есть подсказки по поводу такой важной части гардероба как колготки.

Часто рабочий дресс-код не допускает, чтобы ноги оставались голыми. Тогда вам нужны колготки телесного цвета. В остальных случаях их наличие необязательно, надевать их или нет — решайте сами.

Колготы телесного цвета должны быть практически невидимыми — это матовые ультратонкие модели 5-10 дэн, подобранные точно в тон кожи. Абсолютной безвкусицей считаются модели с эффектом загара.

Носить телесные колготки нужно с классическими туфлями, но никак не с босоножками или ботинками и сапогами. В этом случае лучше отказаться от телесных колготок, либо в качестве альтернативы выбрать черные.

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